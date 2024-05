Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para Zoi: The Escape en WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

¡Prepárate para fracasar en ZOI: The Escape! Juegas como Zoi, un pequeño alienígena que se estrelló en la Tierra. Su misión es saltar a la cima de cada torre para volver a casa, pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¡Desde ambos lados, las plataformas vuelan hacia ti a gran velocidad! ¡Tendrás que cronometrar tus saltos perfectamente para no caer! Cada salto te otorga monedas, que puedes usar para comprar nuevas y geniales máscaras para tu Zoi. No te desanimes y comprueba si tienes lo necesario para superar los 45 niveles tremendamente difíciles. ¿Podrás salvar a Zoi?

Sitio web: poki.com

