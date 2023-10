Retro Bowl es un juego de fútbol americano creado por New Star Games. ¿Estás listo para llevar al equipo de tus sueños a la victoria? Sea el jefe de su franquicia de la NFL, amplíe su plantilla, ocúpese de sus deberes de prensa para mantener contentos a su equipo y a sus fanáticos. Las infinitas formas de personalizar tu equipo y tu estrategia garantizarán que el juego nunca se vuelva repetitivo ni aburrido. ¡Incluso puedes editar el nombre, la camiseta o la ubicación de cada jugador! Con la ayuda de la agencia libre, puedes mejorar o reconstruir fácilmente tu equipo a tu gusto. ¡Retro Bowl tiene la combinación perfecta de control y juego automático, por lo que no podrás dejar de jugar este glorioso juego de gestión de equipos de estilo retro! ¿Podrás pasar de grado y llevar a tu equipo hasta el premio máximo? Puedes jugar al Retro Bowl en tu PC. ¡Y desde la actualización 2021 de Retro Bowl, puedes jugar en la web usando tu teléfono móvil y tableta! Navegar - Mouse / Trackpad Seleccionar - LMB Retro Bowl es creado por New Star Games Ltd. ¡Este es su primer juego en Poki! Retro Bowl se puede jugar en línea y ¡Sin conexión! Sí, ¡se puede jugar al Retro Bowl usando tu dispositivo móvil en Poki! En el Retro Bowl, juegas en ataque y no en defensa. Esto no sólo significa que construir una ofensiva de calidad es más importante que construir una buena defensa, sino que también significa que ninguna posición defensiva individual es más importante que cualquier otra posición defensiva. Haga clic en el círculo azul debajo del jugador. Mientras corres, puedes moverte hacia arriba y hacia abajo con un gesto de deslizar el dedo. Puedes cambiar de equipo en Retro Bowl. Cuando cambias de equipo en el Retro Bowl, puedes esperar razonablemente que el equipo al que te cambias esté en tan mala forma como el equipo con el que empezaste tu carrera, independientemente de las calificaciones mostradas por ese equipo. El tope salarial en el Retro Bowl comienza en ¡$200 millones! La forma más segura de jugar Retro Bowl y otros juegos con tus amigos en Poki.no. Puedes jugar Retro Bowl en tu computadora, teléfonos móviles y tabletas aquí en Poki.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Retro Bowl. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.