Papa Louie: When Pizzas Attack es un juego de plataformas en el que te embarcas en una aventura para salvar a los clientes de Papa Louie del infame Onion Ring. Tus clientes se han convertido en monstruos de pizza pegajosos y te necesitan a ti y a tu equipo de cocina para salvarlos. ¡Coge tu fiel remo y bombas de pimienta y supera una de las 12 etapas que contienen monstruos de pizza! Pasa por Big Pauly para abastecerte de bombas de pimienta a cambio de monedas. ¿Sientes Pizza Panic? Papa Louie: When Pizzas Attack fue desarrollado en 2006 por Flipline Studios, un equipo de desarrollo de juegos estadounidense. Posteriormente, AwayFL lo portó a HTML5. Echa un vistazo a sus otros juegos legendarios en Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria y Papa's Taco Mia. Hay cuatro mundos principales y cada uno consta de tres etapas. Hay un total de 12 etapas en el juego: Campos multigrano, Pasta Jungle, Tomato Sauce City y Mine Field. El sargento Crushida Pepper, o Sarge, el principal antagonista y también el maestro de todos los enemigos del juego. puedes jugar Papa Louie: When Pizzas Attack gratis en Poki. Papa Louie: When Pizzas Attack solo se puede jugar en tu computadora por ahora.

Sitio web: poki.com

