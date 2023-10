Panda: Bubble Shooter es un juego de rompecabezas de disparar burbujas creado por LAK Games. En este juego, eres el padre de muchos pequeños pandas y debes salvarlos completando todos los niveles llenos de burbujas de colores. Usa tus habilidades de puntería para reventar las burbujas correspondientes y utiliza los distintos tipos de potenciadores que te ayudarán en el camino. Gana monedas, potenciadores, cofres del tesoro y recompensas diarias e incluso juega el minijuego Wheel of Fortune para hacer tu aventura más interesante. La regla de oro de la paternidad es no permitir que sus hijos se queden dentro de una burbuja, ¡así que adelante y explótela! Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse o el dedo para apuntar y suéltelo para disparar. Combina tres o más burbujas del mismo color para hacerlas estallar. Usa la ayuda del potenciador de refuerzo Long Arrow para limpiar los lugares más difíciles. Panda: Bubble Shooter es creado por LAK Games. Juega sus otros juegos en Poki: Like a King y Bubble Shooter

Sitio web: poki.com

