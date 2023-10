Off the Rails es un juego de plataformas creado por Nitrome. Controlas un pequeño carro minero empujado por dos personajes. ¡Enciende el carro empujando la mecánica! ¿Podrás llegar al final de cada nivel? Los controles se explican en el juego. Este juego fue creado por Nitrome como un juego flash y luego emulado en HTML5 por AwayFL para Poki. Juega a otros juegos flash de Nitrome en Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Motín, Skywire, Twin Shot, Sujeto de prueba verde y Sujeto de prueba azul

Sitio web: poki.com

