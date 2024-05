Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para In The Doghouse en WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

In the Doghouse es un juego de rompecabezas en el que tendrás que ayudar a un perrito a moverse por su casa. Para llevar a tu perro al final del nivel, tendrás que mover las habitaciones y pasillos para crear un camino hasta el final. Sólo puedes mover habitaciones que estén vacías. ¡El perro te seguirá dondequiera que coloques su hueso y también es lo suficientemente inteligente como para subir y bajar ascensores! ¡Este clásico juego Flash ahora está de regreso en HTML 5 para que puedas jugarlo cuando quieras! ¿Podrás llevar al perro de forma segura a través de todos los niveles de Doghouse?

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a In The Doghouse. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.