The Fancy Pants Adventures: World 1 es un juego de plataformas de aventuras épico creado por Brad Borne. En el primer capítulo de esta legendaria serie, te embarcarás en un peligroso viaje para encontrar a tu hermana secuestrada. Corre a través de densos bosques, cavernas submarinas y barcos piratas mientras pisoteas, pateas y atacas a tus enemigos con 40 armas cuerpo a cuerpo. ¡Explora los encantadores mapas para encontrar secretos, niveles ocultos, logros, disfraces y mucho más! Es difícil no sorprenderse con las impresionantes ilustraciones dibujadas a mano, las animaciones satisfactorias y el buen sentido del humor de Fancy Pants Adventures. ¡Adelante, ponte tus pantalones elegantes y ponte a trabajar! Cómo jugar: Mover - Teclas de flecha izquierda / derecha Saltar - S Interactuar - Tecla de flecha arriba Agacharse - Tecla de flecha abajo Pausa - Barra espaciadora Acerca del creador: The Fancy Pants Adventures: World 1 fue creado por Brad Borne. ¡Este es su primer juego en Poki!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Fancy Pants. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.