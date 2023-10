Drill Up es un juego de habilidad en el que debes abrirte camino por el suelo y establecer la puntuación más alta. Drill Up fue creado por la UAB Applava. Ábrete camino a través del núcleo de la tierra e intenta recolectar algunas monedas, pero ten cuidado, el magma que está debajo de ti está subiendo. Sé lo suficientemente rápido para perforar la lava y asegúrate de apuntar a las ruedas giratorias, si fallas. , no lo lograrás. ¡Desbloquea todos los personajes y avanza hacia arriba, establece un nuevo récord y conviértete en el maestro número 1 de Drill Up! Controles: Espacio/Clic - saltarAcerca del creador: Drill Up fue creado por UAB Applava.

Sitio web: poki.com

