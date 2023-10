99 Balls es un juego de arcade desarrollado por BuyHTML5. Al darle nueva vida a juegos clásicos como Bubble Shooter y Breakout, 99 Balls condimenta un poco las cosas. Notarás bolas con números. Cada número corresponde a cuántas veces tienes que golpear una bola para destruirla antes de que llegue al final de tu pantalla. Puedes recolectar círculos una vez que hayas destruido una bola y luego gastar dichos círculos para desbloquear nuevas armas y maximizar la diversión. Tengo 99 bolas, pero la bola que tendrás en este juego no es una. Haz clic y arrastra el cursor para apuntar y suéltalo para disparar. Consejo: no apuntes a una sola bola. En su lugar, utiliza la guía de tiro para diseñar estrategias para tus movimientos. 99 Balls es creado por BuyHTML5. Juega sus otros juegos en Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing y Winter Dodge.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a 99 Balls. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.