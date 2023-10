JUEGA EN CUALQUIER LUGAR Es fácil jugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Siempre que hayas iniciado sesión, puedes continuar donde lo dejaste en cualquier dispositivo. Tus rompecabezas estarán disponibles en la aplicación y en la web. ROMPECABEZAS DIARIOS El crucigrama: El crucigrama de la aplicación es el mismo crucigrama que se imprime todos los días en el periódico New York Times. Aumenta en dificultad de lunes a sábado. El rompecabezas del domingo es de nivel medio (pero es el más grande). El Mini Crucigrama: El Mini es un crucigrama corto que puedes completar en unos minutos; es perfecto para jugar durante los descansos del día. El Mini no aumenta en dificultad a lo largo de la semana y presenta pistas más simples. Concurso de ortografía: ¿La codificación es tu fuerte? Juega Spelling Bee y descubre cuántas palabras puedes formar con 7 letras. Nuevos acertijos del concurso de ortografía están disponibles todos los días a las 3 a. m. E.T. PAQUETES DE ROMPECABEZAS MINI Y MIDI Descarga estos rompecabezas temáticos y agrégalos a tu colección. El primer rompecabezas de cada paquete es gratuito. Asegúrate de volver a consultar si hay nuevos paquetes. ROMPECABEZAS PASADOS Los suscriptores de Crossword pueden jugar Crossword y Mini desde nuestros archivos, que datan de 1993. CARACTERÍSTICAS PARA AYUDARTE A RESOLVER Verifique o revele cuadros de crucigramas individuales, palabras o el rompecabezas completo, o active Autocheck para ayudarlo a completar el rompecabezas. Habilite nuestra combinación de colores oscuros para reproducirse en cualquier momento del día. Calcula tu tiempo o desactiva el cronómetro para jugar a tu propio ritmo. TABLAS DE CLASIFICACIÓN Completa el Mini Crucigrama diario y compara los tiempos de resolución con tus amigos. No necesita una suscripción para acceder a esta función, pero deberá configurar una cuenta gratuita del New York Times si no tiene una.

Sitio web: nytimes.com

