En Guess Word, los jugadores tendrán 6 oportunidades de encontrar una palabra de 4 letras. Presta atención al color de la letra después de cada predicción. Guess Word es un adictivo juego de rompecabezas en el que los jugadores tendrán que usar todo su vocabulario para encontrar una misteriosa palabra de 4 letras. Es una palabra básica en inglés pero no tendrás ni idea al primer intento. Sólo puedes adivinar al azar una palabra significativa en el primer intento. Pero luego sabrás si es exacto o no y qué tan preciso es en este juego a través del color de cada crucigrama. Las letras que se vuelven verdes son las letras correctas. Los cuadros de texto amarillos son letras que aparecen en la palabra pero que están en una posición diferente. Las letras restantes son letras que no aparecen en la palabra. Piensa detenidamente para encontrar la respuesta correcta en el menor número de intentos posible.

Sitio web: connectionsgame.io

