Game of Sultans es un juego de rol desarrollado por Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Estás a cargo durante el apogeo del Imperio Otomano. Usted está en el asiento del conductor como el Sultán o Sultanah si hace su entrada con un atuendo lujoso. ¡Participa en encuentros emocionantes y apasionantes, supervisa tu Imperio con la ayuda de sabios Visires y cría a tus Mascotas y Herederos al servicio del Imperio! ¡La perrera de la corte ya está abierta! ¡Juega con tus devotas mascotas y envíalas a la naturaleza! ¡Si los tratas bien, los más valientes estarán a tu lado y defenderán el imperio! Las personas más atractivas del mundo vienen a conocerte, pero ¿quién se ganará tu corazón? ¡Escribe tu historia de amor después de seleccionar a tu alma gemela! ¿Qué podría ser mejor que preservar su legado y fomentar el éxito de sus hijos? Cuando tengan edad suficiente, ¡cásalo con los herederos de tus amigos para formar vínculos fuertes! Juega Game of Sultans en línea en una PC o dispositivo móvil sin descargarlo. Utilice el navegador web para jugar juegos de Android. Comience a jugar juegos en línea gratis en now.gg.

Sitio web: now.gg

