En Flappy Birdle, el jugador debe ingresar letras en el cuadro en blanco y controlar el vuelo del pájaro para que no toque el suelo. Adivina correctamente la palabra misteriosa en 6 intentos. Este es un juego que combina el género de juegos Wordle y el popular juego Flappy Bird, y requiere capacidad de pensamiento combinada con agilidad en la operación. Flappy Birdle tiene un nivel de dificultad más alto que otros juegos de Wordle porque debes pensar mucho para adivinar la palabra y prestar atención al equilibrio del pájaro. Por lo tanto, los jugadores no tendrán mucho tiempo para pensar y crear un vocabulario en comparación con otros juegos de Wordle. El truco para pasar este juego es que cuando veas que el pájaro cae gradualmente al suelo o no mantiene el equilibrio, presiona una letra. Pero el número máximo de intentos en este juego está limitado a 6 veces, así que mientras el pájaro aún mantiene el equilibrio, piensa rápidamente en la palabra que debes completar en el cuadro en blanco. Además, Flappy Birdle sigue teniendo la misma jugabilidad que otros juegos de Wordle. Al ingresar una palabra completa de 5 letras, el color de cada cuadro de palabra cambiará según su nivel de precisión. Las letras verdes son letras que están presentes en la palabra y están en la posición correcta. Las letras amarillas son letras que están presentes en la palabra pero ubicadas en una posición diferente en la misma. Las letras grises no aparecen en la palabra. Cambia tu elección en las siguientes conjeturas e intenta pensar detenidamente para poder adivinar correctamente con el menor número de intentos posible.

