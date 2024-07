En Draw And Pass, los jugadores tendrán que dibujar los detalles que faltan para completar acertijos de imágenes. Estimula tu creatividad con imágenes interesantes. Draw And Pass ofrece a los jugadores un total de más de 50 imágenes diferentes. Son fotos que son muy cercanas a personas de la vida diaria como comida, animales, etc. Pero no están completas, hay que completarlas dibujando los detalles que faltan en el marco. imagen. Expande tu creatividad y completa las partes que faltan para pasar los niveles. Puede utilizar el botón de pista en la parte superior derecha de la pantalla. Pon a prueba tu imaginación.

