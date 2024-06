Contraataque ir Sin exagerar, se le puede llamar uno de los shooters en línea más populares. Cada día, según las estadísticas de la tienda de juegos Steam en CS: GO, juegan entre 500 y 700 mil personas. Vale la pena señalar que esta cifra no se conserva desde hace varios años. Sin embargo, los verdaderos “viejos” recuerdan que toda la epopeya comenzó con el clásico y famoso Counter-Strike 1.6. Muchos jugadores jóvenes ni siquiera han oído hablar de él, pero la versión online 1.6 sigue viva, porque, como sabéis, el clásico no envejece.

