Prepárate para poner a prueba tus habilidades en Connections Puzzle, la nueva versión tremendamente adictiva del clásico juego de palabras. ¿Crees que conoces las conexiones de tus palabras? Tu objetivo es simple: simplemente encuentra el hilo conductor que une 4 palabras totalmente aleatorias. Pero no es tan fácil como parece. Estas no son palabras cualquiera, son complejas, matizadas y con significados que podrían enviarte a un sinfín de madrigueras. Elige con cuidado, porque un movimiento en falso significa que se acabó el juego. Con infinitas combinaciones de palabras, los acertijos son diferentes cada vez. Necesitará utilizar cada rincón de su cerebro mientras analiza significados sutiles e identifica vínculos oscuros. Acrónimos, sinónimos, categorías: esto no es sólo una prueba de vocabulario, es una verdadera batalla de ingenio. ¿Crees que tienes la flexibilidad mental para encontrar los hilos que entrelazan estas palabras? Sólo hay una manera de saberlo. ¡Sumérgete en Connections Puzzle y enreda en la red de palabras hoy!

Sitio web: connectionsgame.io

