Juega tu juego favorito CATAN en cualquier momento y en cualquier lugar: el juego de mesa original, el juego de cartas, las expansiones y 'CATAN – Rise of the Inkas', ¡todo en una sola aplicación! Después de un largo viaje lleno de privaciones, tus barcos finalmente han llegado a la costa de una isla inexplorada. Sin embargo, otros exploradores también han desembarcado en Catán: ¡la carrera por colonizar la isla ha comenzado! ¡Construye carreteras y ciudades, comercia con habilidad y conviértete en Señor o Señora de Catán! Embárcate en un viaje al universo de Catan y compite en emocionantes duelos contra jugadores de todo el mundo. ¡El clásico juego de mesa y el juego de cartas Catan aportan una sensación real de mesa a tu pantalla! Juega con tu cuenta de Catan Universe en el dispositivo que elijas: ¡puedes usar tu inicio de sesión en numerosas plataformas móviles y de escritorio! Conviértete en parte de la enorme comunidad mundial de Catan y compite contra jugadores de todo el mundo y en todas las plataformas compatibles. El juego de mesa: ¡Juega el juego de mesa básico en modo multijugador! Únete a dos de tus amigos para un máximo de tres jugadores y enfréntate a todos los desafíos en “Llegada a Catan”. Haz las cosas aún más emocionantes desbloqueando el juego base completo; las expansiones “Cities & Knights” y “Seafarers”, cada una para hasta seis jugadores. El paquete de escenarios especiales que contiene los escenarios “Tierra Encantada” y “El Gran Canal” añade aún más variedad a tus juegos. La edición del juego 'Rise of the Inkas' es otro desafío emocionante para ti, ya que tus asentamientos están condenados en su apogeo. La jungla se traga los signos de la civilización humana y tus oponentes aprovechan la oportunidad para construir su asentamiento en el lugar que anhelan. El juego de cartas: Juega online de forma gratuita al popular juego de cartas para 2 jugadores “Catan – The Duel” o domina el juego gratuito “Arrival on Catan” para desbloquear permanentemente el modo para un jugador contra la IA. Obtén el juego de cartas completo como compra dentro del juego para jugar tres conjuntos temáticos diferentes contra amigos, otros amigos fanáticos o diferentes oponentes de IA y sumergirte en la bulliciosa vida de Catan. Características: - Comercia, construye, establece y conviértete en el Señor de Catan. - Juega en todos tus dispositivos con una sola cuenta. - Fiel a la versión original del juego de mesa “Catan”, así como al juego de cartas “Catan – The Duel” (también conocido como “Rivals for Catan”) - Diseña tu propio avatar. - Chatea con otros jugadores y forma gremios. - Participa en temporadas y gana increíbles premios. - Juega para obtener numerosos logros y desbloquear recompensas. - Obtén expansiones y modos de juego adicionales como compras dentro del juego. - Comience muy fácilmente con el tutorial completo. Contenido gratuito: - Partidas gratuitas del juego básico contra otros dos jugadores humanos. - Juego introductorio de partidas gratuitas Catan – El duelo contra un jugador humano - “Llegada a Catan”: domina los desafíos en todas las áreas del juego para conseguir más soles rojos de Catan. - Puedes usar Catan Suns para jugar contra la computadora. Tus soles amarillos se recargan solos.

Sitio web: catanuniverse.com

