WhoIsHostingThis.com es una herramienta para webmasters que le permite descubrir qué servidor web utiliza cada sitio web. La mayoría de las herramientas para webmasters luchan con esta simple pregunta: ¿quién aloja realmente un sitio web? Por ejemplo, NetCraft.com podría darle la impresión de que HostGator.com está alojado en The Planet. Obviamente no lo es: ¡está alojado en HostGator! -pero alquilan espacio en el rango de centros de datos de The Planet. Conocer el proveedor de alojamiento web real es invaluable si necesita presentar una queja DMCA, documentos sobre difamación o informar un ataque DDoS con urgencia. WhoIsHostingThis.com utiliza múltiples fuentes de datos para proporcionar resultados más precisos, además de brindar reseñas de marcas de alojamiento web, una herramienta de comparación de alojamiento y un servicio de eliminación de DMCA. La herramienta ha aparecido en el New York Times, LifeHacker y Download Squad. También lo utiliza el gobierno del Reino Unido y la Asociación de Jefes de Policía del Reino Unido para rastrear servidores de sitios web.

Sitio web: whoishostingthis.com

