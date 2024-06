Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para What Font Is en WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

La herramienta Font Finder de What Font Is es una solución impulsada por inteligencia artificial que permite a los usuarios identificar fuentes a partir de cualquier imagen. La herramienta cuenta con un catálogo que contiene más de 900.000 fuentes indexadas, que pueden ser comerciales o gratuitas. Los usuarios pueden simplemente cargar una imagen y elegir la fuente que necesitan, y Font Finder AI mostrará más de 60 fuentes similares que se pueden descargar o comprar. La herramienta utiliza IA avanzada para reconocer fuentes en el 90% de los casos, y en el 10% restante los errores, las imágenes de baja calidad suelen ser la causa. El sistema es capaz de detectar fuentes independientemente del editor, productor o fundición, lo que permite a los usuarios buscar una fuente faltante específica de las fuentes proporcionadas por un cliente o identificar una fuente que les parezca visualmente atractiva. La herramienta proporciona una interfaz fácil de usar donde la imagen cargada se puede recortar, optimizar e ingresar para obtener resultados. La herramienta Font Finder también incluye funciones adicionales como un generador de fuentes web, un editor de imágenes para dividir letras y ajustar el brillo, y una función de búsqueda por precio para filtrar fuentes según su costo. La herramienta Font Finder es adecuada para diseñadores, especialistas en marketing y cualquier persona que trabaje con fuentes regularmente y requiera una forma precisa y confiable de identificar fuentes. Con una gran base de datos de fuentes y un sistema de inteligencia artificial avanzado, Font Finder se considera una de las mejores herramientas de búsqueda de fuentes.

Sitio web: whatfontis.com

