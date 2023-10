Taobao (chino: 淘宝网) es un sitio web chino de compras en línea, con sede en Hangzhou y propiedad de Alibaba. Es el sitio web de comercio electrónico más grande del mundo y el séptimo sitio web más visitado según Alexa. Taobao.com se registró el 21 de abril de 2003 con el registrador de dominios Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. El sitio web fue fundado por Alibaba Group en 2003. Taobao Marketplace facilita la venta minorista de consumidor a consumidor (C2C) al proporcionar una plataforma para que pequeñas empresas y empresarios individuales abran tiendas en línea que atienden principalmente a consumidores de regiones de habla china (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) y en el extranjero, que se paga mediante cuentas de teléfonos móviles en línea. Sus tiendas suelen ofrecer un servicio de entrega urgente a sus clientes. Con más de mil millones de listados de productos en 2016, el volumen de transacciones combinado de Taobao Marketplace y Tmall.com alcanzó los 3 billones de yuanes en 2017, más que el de todos los sitios de comercio electrónico de EE. UU. combinados. The Economist lo llama "el mercado en línea más grande del país". Los vendedores pueden publicar productos para la venta mediante un precio fijo o una subasta. Las subastas representan un pequeño porcentaje de las transacciones. La mayoría de los productos son mercancías nuevas que se venden a precios fijos. Los compradores pueden evaluar los antecedentes de los vendedores mediante la información disponible en el sitio, incluidas calificaciones, comentarios y quejas.

