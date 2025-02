Software de automatización de marketing - Aplicaciones más populares - Singapur

Right On Interactive

La tecnología siempre evolucionará, pero el compromiso es atemporal. Los clientes comprometidos generan más ingresos y, a menudo, se convierten en sus defensores. En Right On Interactive, hemos visto un crecimiento rentable sostenido... Mostrar más cuando los especialistas en marketing ven el compromiso como un viaje, no solo como una campaña. Por eso, hemos diseñado nuestro software para automatizar el concepto de marketing del ciclo de vida del cliente, brindando visibilidad sobre quién es el más adecuado y el más comprometido con una organización en cada etapa del recorrido del cliente, desde el cliente potencial hasta el fanático entusiasta. Nuestra solución basada en la nube mapea toda la experiencia de marca del cliente, desde la mensajería hasta el uso del producto. Los especialistas en marketing y los equipos de ventas pueden saber exactamente dónde se encuentra un cliente potencial o cliente en su relación con una marca y cuál es la mejor manera de acercarse a él para maximizar el valor de por vida. En Right On Interactive, creemos en atraer y adquirir los clientes más adecuados para toda la vida.