Digtective

digtective.com

Digtective ayuda a los especialistas en marketing a optimizar el rendimiento de los anuncios, reducir el gasto publicitario desperdiciado entre un 20% y un 50% y aumentar el crecimiento de los ingresos, por la misma cantidad de costo publicitario que gasta hoy... sin cookies. Con la confianza de ejecutivos de marketing, cumplimiento y de servicios financieros, SaaS y agencias. SEGUIMIENTO DE CONVERSIONES SIN COOKIES La plataforma de análisis del lado del servidor de Digtective ayuda a los especialistas en marketing a realizar un seguimiento de las conversiones del sitio web desde cualquiera de sus anuncios de Facebook y Google, afiliados, publicaciones orgánicas en redes sociales y cualquier otro activo en línea. SE CONECTA CON SU SISTEMA CRM PARA MEDIR EL EFECTO DE MARKETING A TRAVÉS DE TODO EL CICLO DE VENTAS Digtective se integra con su cuenta publicitaria de Facebook y Google, y con su sistema CRM para brindarle la rentabilidad real de su campaña, según su inversión publicitaria y las métricas de ventas que son importantes para su Negocio SaaS o comercio electrónico. Esto significa que Digtective puede utilizar sus conversiones retrasadas (fuera de línea) y métricas de ventas en sus análisis. INFORMES REALIZADOS EN MINUTOS A TRAVÉS DE LOS CANALES DE PUBLICIDAD, SITIO WEB Y SISTEMA DE VENTAS Todos sus datos de marketing en UN SOLO lugar. No más recopilación de datos que ocupa horas y días de su tiempo. Digtective puede enviar sus datos a Excel, Google Data Studio o su almacén de datos para visualización de datos e informes automatizados. ANÁLISIS DE CONVERSIÓN 100% EXACTOS Digtective se integra directamente a sus fuentes de datos; Cuentas publicitarias, sistema CRM y servidor web, y no dependen de cookies de terceros, por lo que sus datos ahora son más precisos que nunca. CUMPLE CON RGPD, CCPA y e-PRIVACY Elimine el riesgo de recopilar involuntariamente información de privacidad en sus datos analíticos. Con Digtective, sus datos analíticos cumplen con GDPR y CCPA, ya que Digger no utiliza cookies del navegador de sus visitantes (cookie de terceros) y no almacena ningún dato de privacidad. Nuestro código de seguimiento único adjunto a su URL en sus anuncios y activos en línea se recoge en el lado del servidor de su sitio web, lo que hace que la cookie del navegador sea completamente innecesaria para Digtective.