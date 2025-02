Software de inteligencia de mercado - Aplicaciones más populares - Singapur

Databook

databook.com

Databook es la primera plataforma de la industria para la gestión de relaciones estratégicas (SRM). Si aún no ha oído hablar de SRM, no se preocupe: es nuevo. SRM es un proceso de comercialización para profundizar y ampliar las conexiones de los vendedores con los clientes alineándose en torno a una comprensión clara de las necesidades del cliente. Así es como Databook realiza SRM: • Databook rastrea y captura continuamente señales de datos dinámicos de los compradores para descubrir sus prioridades actuales y sus problemas financieros. • La aplicación insignia de la plataforma, Strategy Builder, utiliza esta información para definir automáticamente las estrategias de comercialización más relevantes para cada cliente. • Los datos de estrategia y de compradores también están presentes en todo el ecosistema de GTM, por lo que los procesos críticos de cuentas y pronósticos siempre se actualizan con información actual. ¿La mejor parte? La plataforma de Databook hace que SRM sea escalable, lo que permite el descubrimiento y la gestión de la historia de ventas estratégica para cada cuenta. Como resultado, nuestra plataforma guía a los equipos de GTM para que sean no sólo más eficientes, sino también más efectivos. Empresas empresariales líderes como Salesforce, Microsoft y Databricks utilizan la plataforma SRM de Databook para construir el tipo de conexiones profundas con los clientes que conducen a acuerdos mejores y más importantes.