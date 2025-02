Servicios de mapas - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Google Maps

google.com

Google Maps es un servicio de mapas web desarrollado por Google. Ofrece imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas de calles, vistas panorámicas interactivas de 360° de las calles (Street View), condiciones del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para viajar a pie, en automóvil, en bicicleta y en avión (en versión beta) o en transporte público. . En 2020, más de mil millones de personas utilizaron Google Maps cada mes. Google Maps comenzó como un programa de escritorio C++ en Where 2 Technologies. En octubre de 2004, la empresa fue adquirida por Google, que la convirtió en una aplicación web. Después de adquisiciones adicionales de una empresa de visualización de datos geoespaciales y un analizador de tráfico en tiempo real, se lanzó Google Maps en febrero de 2005. La interfaz del servicio utiliza JavaScript, XML y Ajax. Google Maps ofrece una API que permite integrar mapas en sitios web de terceros y ofrece un localizador para empresas y otras organizaciones en numerosos países del mundo. Google Map Maker permitió a los usuarios ampliar y actualizar de forma colaborativa los mapas del servicio en todo el mundo, pero se suspendió a partir de marzo de 2017. Sin embargo, las contribuciones colaborativas a Google Maps no se interrumpieron ya que la compañía anunció que esas funciones se transferirían al programa Google Local Guides. la vista satelital es una vista "de arriba hacia abajo" o a vista de pájaro; la mayoría de las imágenes de alta resolución de las ciudades son fotografías aéreas tomadas desde aviones que vuelan a entre 800 y 1500 pies (240 a 460 m), mientras que la mayoría de las demás imágenes provienen de satélites. Gran parte de las imágenes satelitales disponibles no tienen más de tres años y se actualizan periódicamente. Google Maps utilizó una variante de la proyección de Mercator y, por lo tanto, no pudo mostrar con precisión las áreas alrededor de los polos. En agosto de 2018, la versión de escritorio de Google Maps se actualizó para mostrar un globo terráqueo en 3D. Todavía es posible volver al mapa 2D en la configuración. Google Maps para dispositivos Android e iOS se lanzó en septiembre de 2008 y presenta navegación GPS paso a paso junto con funciones dedicadas de asistencia para estacionar. En agosto de 2013, se determinó que era la aplicación para teléfonos inteligentes más popular del mundo, y más del 54% de los propietarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo la usaban al menos una vez. En 2012, Google informó que tenía más de 7.100 empleados y contratistas trabajando directamente en mapas. En mayo de 2017 , se informó que la aplicación tiene 2 mil millones de usuarios en Android, junto con varios otros servicios de Google, incluidos YouTube, Chrome, Gmail, Búsqueda y Google Play, Google Maps alcanzó más de mil millones de usuarios mensuales.