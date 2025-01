Software de detección y respuesta gestionada (MDR) - Aplicaciones más populares - Catar

Lockwell

lockwell.co

Lockwell es la forma más fácil y económica de proteger su pequeña empresa de las amenazas cibernéticas. En una época en la que las amenazas cibernéticas acechan detrás de cada rincón digital, las empresas necesitan una solución de seguridad integrada y sólida que proteja todos los aspectos de su presencia en línea. Ingrese a Lockwell, una suite integral de ciberseguridad diseñada meticulosamente para ofrecer una protección incomparable en un panorama digital en rápida evolución. Bóveda de contraseñas cifradas: en el centro de toda estrategia de seguridad se encuentra la protección de las cuentas. La bóveda de contraseñas cifradas de extremo a extremo de Lockwell no es sólo una solución de almacenamiento seguro; es una fortaleza digital. Ya sea que esté importando o agregando manualmente detalles de la cuenta, cada dato está envuelto en capas de cifrado. La 2FA integrada garantiza una capa adicional de seguridad, mientras que los campos personalizados permiten un almacenamiento de datos personalizado. Además, la función de colaboración en equipo incorporada garantiza que las cuentas de trabajo y los datos confidenciales de la empresa se puedan compartir de forma transparente y segura entre los miembros del equipo. Protección de dispositivos con antimalware: en el mundo actual, las amenazas de malware evolucionan a diario. La herramienta antimalware de próxima generación de Lockwell está siempre alerta, lo que garantiza que los dispositivos de su empresa permanezcan inmunes al ransomware, virus y otras entidades maliciosas. La protección en tiempo real significa que en el momento en que un usuario encuentra un archivo potencialmente dañino, nuestro sistema entra en acción, identificando y neutralizando la amenaza. Los usuarios también pueden iniciar análisis manuales, lo que les brinda la tranquilidad de saber que sus dispositivos no se verán comprometidos. VPN para navegación segura: Internet, vasta e invaluable, también es un reino de amenazas al acecho. Con la VPN de Lockwell, su equipo puede atravesar de forma segura las autopistas digitales. Cada byte de datos está cifrado, lo que garantiza la protección contra redes no seguras, ataques de intermediarios y espionaje de datos intrusivo. Ya sea accediendo a datos confidenciales de la empresa o simplemente navegando, nuestra VPN garantiza un manto de invisibilidad contra miradas indiscretas. Monitoreo de la Dark Web las 24 horas, los 7 días de la semana: la parte más vulnerable de Internet, la Dark Web, es un mercado para credenciales comprometidas. El monitoreo las 24 horas del día de Lockwell recorre este reino oculto, asegurando que si alguna vez se encuentran sus datos aquí, usted será el primero en saberlo. Se envían alertas instantáneas en el momento en que se detecta una posible infracción, lo que permite tomar medidas correctivas rápidas. Centro de seguridad automatizado: Quizás la joya de la corona de la suite de Lockwell, el Centro de seguridad automatizado, sea un testimonio de nuestro compromiso con la protección proactiva. Esta entidad autónoma monitorea constantemente el ámbito cibernético, identificando amenazas incluso antes de que se materialicen. Si se detecta una vulnerabilidad, ya sea una contraseña débil, presencia de malware o cualquier otra amenaza, se envían alertas instantáneas por correo electrónico y notificaciones de escritorio. Esto garantiza que su equipo esté siempre un paso por delante de posibles infracciones. ¿Por qué elegir Lockwell? Automatizado de forma predeterminada: las amenazas cibernéticas se identifican en tiempo real, con alertas coordinadas que garantizan una acción rápida. Eficiencia de tiempo y costos: el monitoreo regular identifica software o dispositivos no utilizados, lo que se traduce en ahorros tangibles de tiempo y costos. Operación autónoma: el Centro de seguridad automatizado opera de forma independiente, integrándose perfectamente con todas las herramientas de seguridad, minimizando las necesidades de supervisión. No se requiere personal de TI: disfrute del lujo de una protección de primer nivel sin la necesidad de un equipo de TI dedicado ni una capacitación exhaustiva. Lockwell no es sólo ciberseguridad; es una promesa: una promesa de protección absoluta, integración perfecta y la tranquilidad que toda empresa merece. Cuando se trata de defenderse de implacables ataques cibernéticos, bloquee. Lockwell.