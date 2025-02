Software de aprendizaje automático - Aplicaciones más populares - Eslovaquia

myLang

Versión MyLang Me: traducción automática neuronal para un sitio web o aplicación a través de una API * Aprendizaje automático continuo; * Agregar nuevos idiomas; * Protección de información personal; * Trabajar con marcado HTML. La versión Me incluye 91 idiomas, incluidos chino (simplificado), inglés, francés, alemán, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, español, árabe, búlgaro, checo, danés, holandés, estonio, finlandés, griego y hebreo. , húngaro, letón, lituano, eslovaco, esloveno, sueco, turco, etc. Para una versión Me, puedes unirte a nuestro programa de afiliados. Al compartir tu enlace personal podrás obtener un 15% de las ventas. Versión MyLang Pro: API unificada para acceder a diccionarios profesionales: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. Se necesita una API unificada para: * Reducir el costo de mantener los diccionarios anteriores por separado; * Con el enrutamiento automático, obtiene el diccionario que mejor se adapta al par de idiomas y la dirección seleccionados según las métricas hLEPOR, GLUE, MultiNLI.