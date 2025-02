Software de inteligencia de ubicación - Aplicaciones más populares - Singapur

intuizi

intuizi.com

Intuizi, Inc. fue fundada en 2019 por profesionales experimentados en marketing y tecnología para crear una solución de software de suscripción fácil de usar que podría usarse para mejorar las campañas de medios, podría mejorar la comprensión de una empresa sobre sus clientes y clientes potenciales, y mejorar significativamente la retornos financieros del gasto digital. Desde el principio, queríamos crear una solución de datos que se basara en el consentimiento del usuario (y cumpliera con GDPR y CCPA), que no fuera ni pareciera espeluznante y que obtuviera mejores resultados financieros tanto para los editores como para los anunciantes. Queríamos una solución que se ajustara al flujo de trabajo existente para que pudiera usarse junto con el DSP, SSP, DMP, CMP, etc. actual de un cliente, no reemplazarlos. Queríamos poder ver cualquier conjunto de datos y compararlo con otros de forma pública o privada. También queríamos crear una plataforma en la que pudieras comprobar por ti mismo si los datos de otra persona eran útiles. Por último, queríamos crear una solución que fuera igualmente valiosa fuera de la industria del marketing. A medida que desarrollamos la plataforma Intuizi, abordamos grandes problemas en la agregación, el procesamiento y la visualización de datos. Ya ofrecemos la forma más rentable de mejorar el ROAS para campañas digitales y mejoramos con cada proveedor de señales y cliente que agregamos. Ahora estamos preparando nuestra plataforma para su uso fuera del marketing para cosas como investigación, servicios comunitarios y atención médica y bienestar.