Software de gestión de listados locales - Aplicaciones más populares - Suecia

SOCi

meetsoci.com

SOCi es la nube de CoMarketing líder para empresas con múltiples ubicaciones. Capacitamos a empresas como Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon y Ford para que automaticen y escalen sus esfuerzos de marketing en todas las ubicaciones y canales digitales de una manera dirigida a la marca, perfeccionada localmente y conectada a los datos. Mediante el uso de la mejor IA generativa y el aprendizaje automático de su clase, la plataforma SOCi Genius proporciona a las empresas de múltiples ubicaciones información y recomendaciones prácticas mientras automatiza sus flujos de trabajo más importantes a escala. Con SOCi, las empresas pueden fortalecer su presencia digital en las búsquedas locales y en las páginas sociales, al tiempo que protegen su reputación en línea, impulsando una mejor participación del cliente y resultados líderes en el mercado. La tecnología de plataforma centralizada y escalable de SOCi proporciona todas las herramientas necesarias para que las empresas multifamiliares y con múltiples ubicaciones administren sus esfuerzos de marketing localizados, que incluyen: Panel intuitivo: al iniciar sesión en SOCi, los usuarios son recibidos con un panel de alto nivel, pero completo y fácil de leer, que destaca análisis, rendimiento del contenido en todas las ubicaciones que utilizan SOCi, conversaciones y comentarios que necesitan atención, revisiones recientes y más. * Listados: lleve la visibilidad de su búsqueda local a nuevas alturas al garantizar información precisa y consistente en cientos o miles de listados de empresas. * Escucha: descubra y cree una estrategia de contenido auténtica, perfiles de audiencia enriquecidos y demuestre el retorno de la inversión de su estrategia de campaña con Escucha. Escuche a sus competidores, cree análisis de sentimientos y contenido generado por el usuario, todo desde SOCi. * Localizador/páginas locales: ofrezca un recorrido del consumidor localizado y de marca, desde el conocimiento hasta la conversión, a través de miles de páginas optimizadas para búsqueda. * Reseñas: coordine respuestas coherentes con la marca a las reseñas, realice un seguimiento del sentimiento de las reseñas y supervise los conocimientos de reputación competitiva para transformar su reputación en todas partes. * Social: permitir que los equipos empresariales y locales brinden respuestas de marca a interacciones sociales y publiquen contenido social de alto rendimiento con flujos de trabajo optimizados en múltiples ubicaciones. * Encuestas: retenga y haga crecer a sus clientes solicitando y gestionando proactivamente los comentarios de los clientes con la solución de encuestas más poderosa para los especialistas en marketing local. * Anuncios: permite a los especialistas en marketing de múltiples ubicaciones administrar de manera efectiva campañas de publicidad social localizadas y publicaciones mejoradas en cientos o miles de ubicaciones. * SmartBot: impulse la participación en tiempo real y genere clientes potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todas las ubicaciones con chatbots automatizados en cuentas de Facebook Messenger y Google Business Messages, capacidades de SMS. Cree fácilmente temas localizados a escala en minutos y comience a capturar información del cliente y nunca pierda un cliente potencial. * Información e informes: descubra qué ubicaciones están funcionando y cuáles no y aproveche esta información para impulsar su estrategia de marketing localizado. Personalice informes atractivos y muy visuales con múltiples opciones de entrega. SOCi Go (aplicación móvil): la misma plataforma SOCi principal que te encanta, ahora en dispositivos móviles. Publique contenido, responda a los clientes y reciba notificaciones en cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento. SOCi sirve como infraestructura en la que se gestionan decenas de miles de páginas locales. SOCi está completamente integrado con las principales redes de búsqueda, redes sociales y gestión de reputación, como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp y más.