Software de cuenta de gastos de estilo de vida (LSA) - Aplicaciones más populares - Catar

Forma

joinforma.com

Las empresas gastan millones anualmente en beneficios para empleados que los empleados no valoran ni utilizan regularmente. Fundada en 2017, Forma se propuso construir un modelo mejor desafiando los enfoques tradicionales de talla única. El software de beneficios flexibles de Forma ayuda a las empresas a ofrecer paquetes de beneficios competitivos y al mismo tiempo reducir costos e ineficiencias, al brindarles a los empleados más opciones y flexibilidad en cómo gastan sus asignaciones de beneficios. La plataforma también ahorra a los profesionales de RR.HH. innumerables horas administrando y brindando soporte a diversas soluciones puntuales. Con Forma, las empresas pueden seleccionar entre un conjunto de productos que incluyen cuentas de gastos de estilo de vida, cuentas de gastos de salud, acuerdos de reembolso de salud, cuentas de gastos flexibles y más para diseñar y ofrecer programas de beneficios personalizados, todo a través de una única plataforma. Luego, los empleados tienen tres opciones para gastar los fondos de la cuenta: The Forma Store con productos y servicios con descuento, The Forma Visa Card o reclamar un reembolso respaldado por el equipo de soporte para miembros de clase mundial de Forma. Forma ha ayudado a cientos de las empresas más admiradas del mundo, incluidas Stripe, Zoom, Lululemon y Affirm, a diseñar y respaldar programas de beneficios flexibles e inclusivos para casi un millón de empleados. Y estamos viendo un gran éxito con una retención de clientes del 98 %, 75 NPS y 98 calificaciones CSAT de los miembros. Forma cuenta con el respaldo de Emergence Capital y Ribbit Capital y ha recibido numerosos premios por su crecimiento exponencial, su innovación de software y como un "Gran lugar para trabajar".