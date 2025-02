Plataformas de experiencia de aprendizaje (LXP) - Aplicaciones más populares - Eslovaquia

BrainStorm

brainstorminc.com

Equipe a su equipo con la única plataforma de aprendizaje diseñada específicamente para la adopción de software. Acelere la incorporación, reduzca el soporte, profundice el compromiso y aumente el uso. Ya sea usted un proveedor de soluciones que incorpora nuevos clientes, un equipo de TI que necesita una forma más escalable de gestionar la formación del usuario final o un equipo de formación y desarrollo centrado en incorporar empleados a la pila tecnológica de la empresa, BrainStorm facilitará su trabajo y sus resultados. mejor. Active usuarios oscuros: BrainStorm es la única plataforma de aprendizaje que se dirige de forma proactiva a usuarios con licencia que aún no han iniciado sesión. Cuando convierte usuarios oscuros, el impacto de su uso pasa de incremental a exponencial. Acelere la adopción: no se limite a enseñar a los usuarios cómo, enséñeles cuándo y por qué utilizar funciones y aplicaciones. BrainStorm está diseñado para automatizar la capacitación que hace que las personas cambien su forma de trabajar. Amplíe el uso de funciones: impulse una adopción de funciones más profunda y amplia. Ayude a más usuarios a ir más allá de lo básico e integrar sus herramientas en sus procesos de trabajo diarios. Funciones de lluvia de ideas: * Comunicaciones dirigidas: atraiga y active a estudiantes no comprometidos a través de comunicaciones oportunas que inspiren la acción del usuario. * Aprendizaje basado en roles: los flujos de contenido personalizado organizados por grupos garantizan que el contenido correcto esté preparado para la audiencia adecuada. * Autoría de cursos: cargue y combine sus activos de aprendizaje en BrainStorm Flows™, flujos de trabajo adaptables que brindan aprendizaje relevante y oportuno a cada alumno. * Ramificación: agregue ramificaciones a cualquier flujo para crear experiencias de aprendizaje personalizadas que se alineen con lo que el usuario quiere aprender a continuación. * Paquetes de contenido: BrainStorm tiene cientos de experiencias de aprendizaje prediseñadas que puedes usar o modificar, para que puedas comenzar a trabajar. Informes: vea qué impulsa el cambio de comportamiento con informes dinámicos.