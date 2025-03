Software de captura de clientes potenciales - Aplicaciones más populares - Taiwán

ConvertFlow

convertflow.com

ConvertFlow es el creador de embudos todo en uno para comercio electrónico. Cree, pruebe y personalice ventanas emergentes, formularios, cuestionarios, recomendaciones de productos, páginas de destino y más, sin necesidad de codificación ni desarrolladores. ANTES DE CONVERTFLOW: Su embudo de conversión es un caos caótico de aplicaciones, complementos, scripts y zaps. No es personalizado. Los informes son confusos. Realizar cambios lleva semanas de espera para los desarrolladores. Aumentar los ingresos significa pagar por más tráfico. DESPUÉS DE CONVERTFLOW: Todas las campañas de conversión de su tienda están organizadas en un panel. Los informes son claros. Realizar experimentos de embudo es fácil. Realizar cambios lleva unos minutos con el creador de embudos. Aumenta el ROAS y maximiza los ingresos por visitante del sitio web. Inicie embudos de crecimiento de listas: • Haga crecer su lista de correo electrónico y SMS más rápido dirigiendo ofertas personalizadas a compradores nuevos y recurrentes. • Elija entre más de 100 plantillas de suscripción de listas. • Inicie ventanas emergentes, barras adhesivas, incrustaciones y páginas de destino. • Personalice por interés del producto, carrito de compras. y más • Se sincroniza con Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Lanzamiento de embudos de pruebas de productos: • Las pruebas de productos descubren las preferencias de los compradores, los segmentan en las audiencias adecuadas y crean productos personalizados. recomendaciones • Plantillas de cuestionarios para una amplia gama de industrias • Mostrar como ventanas emergentes, páginas y formatos incrustables • Recomendaciones de productos condicionales usando respuestas y puntajes • Sincronizar respuestas con Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Lanzar embudos de ventas adicionales del carrito: • Aumente el AOV con 1- ventas adicionales con clic y ventas cruzadas en el carrito • Activadores basados ​​en el producto recién agregado al carrito • Muestra ventas cruzadas como ventanas emergentes, en páginas y con incrustaciones • Los compradores pueden agregar todos los productos al carrito con un solo clic • Dirigir ventas cruzadas a segmentos de suscriptores que regresan. Lanzar embudos de abandono del carrito: • Previene el abandono del carrito de compras antes de que suceda al hacer ofertas a los compradores salientes. • Se activa en el escritorio cuando el mouse se mueve para salir o entrar. móvil cuando se hace clic en el botón Atrás • Activa secuencias de correo electrónico y SMS de abandono previo al carrito Cree embudos de páginas de destino: • Cree y pruebe páginas de destino A/B que coincidan con sus campañas publicitarias, sin esperar a los desarrolladores • Elija a partir de docenas de plantillas de páginas de destino • Cree embudos de ventas personalizados de varios pasos • Aloje páginas en su propio dominio personalizado, sincronícelas con páginas de Shopify o insértelas en cualquier lugar