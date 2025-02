Sitios de búsqueda de empleo - Aplicaciones más populares - Eslovenia

Indeed

indeed.com

Indeed es un motor estadounidense de búsqueda mundial de ofertas de trabajo relacionado con el empleo, lanzado en noviembre de 2004. Es una subsidiaria de Recruit Co. Ltd. de Japón y tiene su sede en Austin, Texas y Stamford, Connecticut, con oficinas adicionales en todo el mundo. Como motor de búsqueda de un solo tema, también es un ejemplo de búsqueda vertical. Indeed está actualmente disponible en más de 60 países y 28 idiomas. En octubre de 2010, Indeed.com superó a Monster.com para convertirse en el sitio web de empleo con mayor tráfico en los Estados Unidos. El sitio agrega ofertas de trabajo de miles de sitios web, incluidas bolsas de trabajo, empresas de personal, asociaciones y páginas de carreras de empresas. Generan ingresos vendiendo ofertas de trabajo premium y funciones de currículum a empleadores y empresas que contratan. En 2011, Indeed comenzó a permitir que los solicitantes de empleo postularan directamente a puestos de trabajo en el sitio de Indeed y a ofrecer publicación y almacenamiento de currículums.