Alltius es una plataforma Genai que impulsa sin esfuerzo aplicaciones empresariales, sitios web y centros de contacto. Con Alltius, puede crear asistentes de IA hábiles, seguros y precisos que pueden ventas 2X y reducir los costos de soporte en un 50% en semanas. Se rompen los viajes modernos de ventas digitales y soporte. A pesar de las altas inversiones para mejorarlos, los clientes aún esperan mucho tiempo para resolver sus consultas por parte de los agentes de apoyo, mientras que los compradores enfrentan lanzamientos irrelevantes por parte de los agentes de ventas. Alltius transforma las ventas, el soporte y las interacciones con los clientes con asistentes de IA que ayudan a los agentes de ventas a vender más, los agentes de soporte a cerrar boletos y los clientes encuentran información que necesitan. Los clientes de Alltius vieron un aumento de 2 veces en las ventas, 1.9x en la desviación de boletos de autoservicio y 5 veces en el tiempo de resolución de boletos a las pocas semanas de la implementación. Alltius está impulsando las organizaciones más grandes en seguros, servicios financieros, SaaS, consultoría y más. Alltius se distingue de los proyectos de bricolaje, el chatbot tradicional y otras herramientas de IA con sus características y capacidades integrales: * Versatilidad en términos de opciones para crear fuentes de conocimiento de asistentes de IA: Alltius se integra con una amplia gama de fuentes que incluyen API, URL, documentos, boletos, videos, bases de datos estructuradas, imágenes, cuadros y más. Habilidades: es capaz de realizar diversas tareas, como responder consultas, crear argumentos de venta, comparación de datos, escribir en bases de datos, creación de boletos, etiquetado y redacción de correos electrónicos. Canales: los chatbots de IA se pueden implementar en varios canales, incluidas API, widgets, Slack y otros. * Tiempo de valor: Alltius entrega ROI en unas semanas con la capacidad de crear y entrenar a los asistentes de IA en minutos, probar y go-live en un día obtener información del cliente, recomendaciones de mejora del producto y más del día 1 actualización automática de sus preguntas frecuentes y más. * Precisión: use asistentes de Gen AI que no contengan alucinación con nuestras tecnologías avanzadas de segmentación y conocimiento. * Centración de rentabilidad: desplegar asistentes de IA a 1/10 costo de proyectos de bricolaje con almacenamiento en caché eficiente, soluciones auto alojadas y flujos de trabajo no LLM. * Escalabilidad: opere a volúmenes de escala empresarial con gestionar cómodamente más de 100k consultas diariamente. * Seguridad: una plataforma extremadamente segura con soluciones certificadas SOC2 tipo 2 y ISO, con nube privada opcional para la protección de datos definitivos. Junto con la plataforma, el equipo de expertos de Alltius con expertos en IA de CMU, BCG, Google, Meta y más trabajan junto a usted para alcanzar sus objetivos de Gen AI. Ayudar a cada plomo o cliente; Al instante, fácilmente con Alltius.