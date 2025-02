Servicios de mensajería instantánea - Aplicaciones más populares - Turkmenistán

Skype

Skype es una aplicación de telecomunicaciones que se especializa en proporcionar chat de video y llamadas de voz entre computadoras, tabletas, dispositivos móviles, la consola Xbox One y relojes inteligentes a través de Internet. Skype también proporciona servicios de mensajería instantánea. Los usuarios pueden transmitir texto, video, audio e imágenes. Skype permite llamadas en videoconferencia. A finales de 2010, había más de 660 millones de usuarios en todo el mundo, con más de 300 millones estimados activos cada mes a agosto de 2015. En un momento de febrero de 2012, había 34 millones de usuarios al mismo tiempo en Skype. En marzo de 2020, Skype WAS WAS WAS WAS utilizado por 100 millones de personas mensualmente y por 40 millones de personas a diario. Ese fue un aumento del 70% en el número de usuarios diarios del mes anterior, debido a la pandemia Covid-19. Primero lanzado en agosto de 2003, Skype fue creado por el sueco Niklas Zennström y el Dane Janus Friis, en cooperación con Ahti Heinla , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn y Toivo Annus, estonios que desarrollaron el backend de pares que también se usó En la aplicación de intercambio de música Kazaa. En septiembre de 2005, eBay adquirió Skype por $ 2.6 mil millones. En septiembre de 2009, Silver Lake, Andreessen Horowitz y la Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá anunciaron la adquisición del 65% de Skype por $ 1.9 mil millones de eBay, lo que atribuyó a la empresa un valor de mercado de $ 2.92 mil millones. Microsoft compró Skype en mayo de 2011 por $ 8.5 mil millones. La sede de la división de Skype se encuentra en Luxemburgo, pero la mayoría del equipo de desarrollo y el 44% de todos los empleados de la división todavía están situados en Tallinn y Tartu, Estonia. Skype permite a los usuarios comunicarse a través de Internet por voz, usando un micrófono, mediante un video usando un webcam, y por mensajería instantánea. Skype implementa un modelo de negocio freemium con llamadas de Skype a esquipo de forma gratuita, mientras que las llamadas a teléfonos fijos y teléfonos móviles (a través de redes telefónicas tradicionales) se cobran a través de un sistema de cuenta de usuario basado en débito llamado Skype Credit. Algunos administradores de redes han prohibido Skype en redes corporativas, gubernamentales, domésticas y educativas, citando razones como el uso inapropiado de recursos, el uso excesivo del ancho de banda y las preocupaciones de seguridad. Skype ha sido alimentado completamente por supernodos operados por Microsoft desde mayo de 2012. Las divulgaciones de vigilancia masiva de 2013 revelaron que Microsoft había otorgado a agencias de inteligencia acceso sin restricciones a supernodos y contenido de comunicación de Skype. A través de 2016 y 2017, Microsoft redisinó sus clientes de Skype de una manera que la transición Skype del servicio de igual a igual a un servicio Azure centralizado y ajustó las interfaces de usuario de aplicaciones para hacer que los mensajes basados ​​en texto sean más prominentes que las llamadas de voz. Skype para Windows, iOS, Android, Mac y Linux recibió revisiones significativas y visibles.