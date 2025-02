Servicios de mensajería instantánea - Aplicaciones más populares - Chad

WhatsApp

WhatsApp Messenger, o simplemente WhatsApp, es un software gratuito estadounidense, mensajes multiplataforma y servicio de voz a través de IP (VoIP) propiedad de Facebook, Inc., permite a los usuarios enviar mensajes de texto y mensajes de voz, hacer llamadas de voz y video, y compartir imágenes , documentos, ubicaciones de usuarios y otros medios. La aplicación cliente de WhatsApp se ejecuta en dispositivos móviles, pero también es accesible desde computadoras de escritorio, siempre que el dispositivo móvil del usuario permanezca conectado a Internet mientras usan la aplicación de escritorio. El servicio requiere que los usuarios proporcionen un número de móvil celular estándar para registrarse en el servicio. En enero de 2018, WhatsApp publicó una aplicación comercial independiente dirigida a propietarios de pequeñas empresas, llamada WhatsApp Business, para permitir que las empresas se comuniquen con los clientes que usan el cliente estándar de WhatsApp. La aplicación del cliente fue creada por WhatsApp Inc. de Mountain View, California, que fue adquirido por Facebook en febrero de 2014 por aproximadamente US $ 19.3 mil millones. Se convirtió en la aplicación de mensajería más popular del mundo para 2015, y tiene más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo a partir de febrero de 2020. Se ha convertido en el principal medio de comunicación electrónica en múltiples países y ubicaciones, incluidos América Latina, el subcontinente indio y grandes partes de Europa y África.