Plataformas de marketing de influencers - Aplicaciones más populares - Filipinas

Vyrill

vyrill.com

Dado que el contenido de vídeo crece un 400 % año tras año, las marcas y los minoristas se enfrentan a un problema enorme. ¿Sabías que: * Diariamente se dedican 2,16 horas en dispositivos móviles viendo vídeo * Más de 700 horas de vídeo subidos por minuto en YouTube * Más de 5 mil millones de videos vistos por día en YouTube * El 85% de los compradores ven vídeos antes de comprar productos. * Los compradores confían 20 veces más en las reseñas en video que en las reseñas de texto ¿Cómo puede encontrar información vital sobre productos y clientes oculta en estos videos? Imagine los recursos, el tiempo y la concentración que se necesitarían para darle sentido a esta enorme cantidad de contenido de vídeo. Y, debido a que no se pueden realizar búsquedas en todos estos videos, no son útiles. Es por eso que Vyrill está entrenando máquinas para capturar, mirar y analizar contenido de video a escala masiva. Vyrill ayuda a las marcas y a los minoristas a obtener información sobre los consumidores a partir de datos de vídeo para mejorar sus productos, aumentar la participación del cliente e impulsar las ventas de comercio electrónico. La plataforma de inteligencia artificial de Vyrill analiza cada video en más de 15 dimensiones y más de 70 filtros, lo que permite a las marcas capturar quién, qué, dónde y cuándo, dentro de millones de videos. Vyrill proporciona automáticamente análisis e información útil: * Aproveche tendencias, personas, temas y eventos en tiempo real sobre su marca * Comprender los sentimientos positivos y negativos sobre sus productos. * Interpretar conversaciones en video para la seguridad de la marca, incluidas malas palabras, violencia, etc. * Comprender los conocimientos competitivos * Lanzar campañas para capturar nuevas reseñas en video sobre su marca y productos. * Ejecute indicaciones de IA generativa para responder preguntas clave dentro de los datos de su video