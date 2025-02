Plataformas industriales de RA - Aplicaciones más populares - Eslovenia

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning es una empresa B2B de software como servicio (SaaS) especializada en asistencia remota. Proporciona servicios de colaboración por vídeo de última generación que permiten a los expertos de una empresa trabajar virtualmente codo con codo con cualquier persona que necesite ayuda, en cualquier parte del mundo. La solución basada en la nube de la empresa aplica funciones de realidad aumentada, incluida la fusión de dos transmisiones de vídeo y el uso de anotaciones 3D para mejorar las comunicaciones en tiempo real y resolver problemas difíciles. Help Lightning se utiliza para la instalación, inspección, capacitación, mantenimiento y reparación de equipos y productos complejos. Con Help Lightning, los clientes ven mejoras inmediatas en el rendimiento, incluido un aumento en las tasas de reparación por primera vez, menos desplazamientos de camiones, una mayor capacidad de la fuerza laboral y un aumento en la satisfacción del cliente final, al tiempo que mejoran los ingresos y el margen del servicio.