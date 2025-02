Software de seguimiento de llamadas entrantes - Aplicaciones más populares - Turkmenistán

Truly

Presentamos la primera plataforma de optimización de procesos de ventas para Salesforce, no se requiere entrada manual de datos del representante. A diferencia de las herramientas de ventas que facilitan a los representantes la actualización de CRM, Truly elimina la necesidad por completo. - El producto Truly Capture (correo electrónico, voz, reuniones web, SMS) captura automáticamente más datos de actividad en Salesforce que cualquier producto de la competencia (68% más correos electrónicos que herramientas de participación de ventas como Outreach, 33% más llamadas que el software de centro de llamadas como LiveOps, 6% más reuniones web que herramientas de inteligencia de conversaciones como Gong): Truly AI enriquece todos sus datos de actividad y ofrece metadatos estructurados y reportables en Salesforce. La transcripción hace que su contenido conversacional se pueda informar y buscar en Salesforce. El análisis de conversaciones le muestra el "verdadero tiempo de conversación". La inteligencia de contactos expone la antigüedad y la identidad de las personas con las que habla en las reuniones web. Las notas de llamadas de IA resumen lo que sucede en las llamadas: el optimizador de procesos de ventas le permite automatizar toda la entrada de datos (crear contactos, progresar oportunidades, actualizar disposiciones, enumerar competidores y más). Funnel Analytics modela automáticamente su embudo para brindarle informes/información sobre su desempeño de ventas. El optimizador de procesos le permite probar si se cumple algún aspecto de su proceso de ventas Y demostrar cuánto mejora la conversión del embudo. La automatización de procesos de ingresos le permite tomar procesos que funcionan y automatizarlos para los representantes, para garantizar una ejecución más consistente y recuperar horas de tiempo cada semana.