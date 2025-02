Software de verificación de identidad - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

PlanetVerify

PlanetVerify agiliza/automatiza el proceso repetitivo de recopilación de datos personales de nuevos clientes, empleados o solicitantes de empleo. Permite de forma inteligente al usuario proporcionar todos sus propios datos a través de su propio dispositivo, ahorrando tiempo y dinero. Cuando las organizaciones contratan con frecuencia, tienen el problema de buscar datos o documentos de sus nuevos empleados. Esto puede significar la necesidad de que los ocupados profesionales de recursos humanos envíen continuamente correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto tratando de obtener uno o dos documentos importantes que aliviarán el riesgo y la preocupación de no tener la identificación, el permiso de trabajo o el poder de autorización correctos en una emergencia como una Auditoría sorpresa. PlanetVerify proporciona un panel muy simple ubicado en Microsoft Azure que automatiza este proceso de forma segura y se puede configurar literalmente en minutos. El usuario selecciona los elementos que deben recolectarse y presiona ENVIAR a una o varias partes. Luego, estos pueden responder con su propio dispositivo ingresando elementos de datos y usando su cámara para documentos. El usuario recibirá recordatorios por correo electrónico/SMS si falta algo y, una vez que todo esté completo, se le notificará: ¡trabajo hecho! Aparte del tiempo que se ahorra en la búsqueda, todos los datos los ingresa el empleado, por lo que no es necesario realizar una doble entrada. PlanetVerify incluso verifica elementos como los números IBAN en el punto de entrada, por lo que ya no tendrá que transcribir números bancarios largos y a menudo erróneos. Se puede acceder fácilmente a otras herramientas de verificación opcionales en el Panel de PlanetVerify. Se pueden configurar reglas programadas de archivo y depuración para garantizar que los datos no se almacenen más allá de los requisitos legales, especialmente si al solicitante se le rechaza un trabajo. Si el documento es incorrecto o de calidad insuficiente, simplemente presione el botón rechazar y seleccione el motivo de la lista desplegable; se notificará al empleado. A diferencia del caso del correo electrónico, donde la recepción de datos personales se realiza en forma de goteo con numerosos archivos adjuntos desconocidos y riesgosos, PlanetVerify presenta todos los elementos libres de riesgos al usuario en un perfil ordenado de una sola pantalla en el Panel de control. No es necesario clasificar ni almacenar, ya que PlanetVerify lo hace todo automáticamente. PlanetVerify, que son socios de Docusign, también brindan necesidades de firma electrónica totalmente integradas, por lo que los contratos de trabajo pueden incluirse en la solicitud de datos y firmarse instantáneamente por persona en su dispositivo.