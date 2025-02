Software de habilitación híbrida - Aplicaciones más populares - Chad

UnSpot

Después de la pandemia, muchos empleados ya no necesitan trabajar desde la oficina 5 días a la semana, y las empresas ya no necesitan tener un lugar de trabajo asignado a una sola persona, lo que permite que diferentes personas se sienten en el mismo lugar en días diferentes. Encuentre el mejor lugar de trabajo, con el equipo adecuado, o encuentre un colega con quien quiera sentarse. Reserva una mesa o sala de reuniones en un clic. Planifique su agenda en torno a cuándo estará el equipo en la oficina, sin largas discusiones. No te pierdas los días en los que viene a la oficina algún compañero con el que quieres hablar. Encuentre su camino en oficinas o pisos que rara vez visita. El sistema contiene todas las integraciones necesarias para facilitar su uso, como Active Directory y calendarios de Google y Exchange. También tiene una funcionalidad altamente desarrollada para buscar y reservar salas de reuniones, incluida la colocación de pantallas al frente de la sala. Si una empresa introduce, aunque sea parcialmente, puestos de trabajo flexibles, esto da a las personas la posibilidad de elegir y a la empresa la oportunidad de aumentar el personal sin un costoso traslado a otra oficina. No permita que el trabajo híbrido interfiera con el trabajo conjunto. Ofrezca a los empleados una forma sencilla de gestionar su horario híbrido, invitar a compañeros de trabajo al sitio y reservar un escritorio cercano con un solo clic, tanto desde la aplicación de escritorio como móvil.