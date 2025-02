Software de mesa de ayuda - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Dixa

Dixa permite a las empresas brindar el servicio al cliente como debe ser. Dixa ayuda a los líderes de servicio al cliente a crear experiencias sencillas para clientes y equipos que generen lealtad. Dixa brinda a los equipos una vista unificada de todas las conversaciones, a los clientes la conveniencia de comunicarse en su canal preferido y a los líderes la información para mejorar continuamente la experiencia de servicio. La plataforma de servicio al cliente conversacional de Dixa combina una poderosa inteligencia artificial con un toque humano para brindar una experiencia de servicio altamente personalizada que escala a medida que crece su negocio. Los equipos y sus clientes se benefician de una mayor satisfacción, mientras que la automatización ayuda a aumentar la eficiencia y eficacia del servicio, lo que en última instancia genera un valor comercial real. El dedicado equipo de éxito del cliente de Dixa garantiza que usted esté listo y funcionando rápidamente y lo acompaña en su viaje para lograr lo que Dixa llama Amistad con el Cliente. Dixa impulsa más de 30 millones de conversaciones al año y cuenta con la confianza de marcas líderes como Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print y Wistia. Obtenga más información visitando dixa.com. Con funciones de reconocimiento de clientes, Dixa hace posible conocer a sus clientes en el momento en que se comunican. Dixa hace esto mostrando el historial de conversaciones de cada cliente con su empresa en una línea de tiempo, así como su historial de pedidos al instante. Esto garantiza que los equipos tengan la información que necesitan para resolver las consultas de los clientes más rápido y, al mismo tiempo, brindar un soporte más personalizado. Los precios flexibles y la escalabilidad global le permiten pagar solo por lo que necesita y ampliar o reducir sin costos ni esfuerzos adicionales. Todos los tipos de conversaciones (teléfono, correo electrónico, chat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter y WhatsApp) se colocan en colas y se enrutan automáticamente a los agentes apropiados mientras los datos de la conversación se traducen en análisis en tiempo real. Las funciones de Dixa incluyen VoIP, IVR, devolución de llamada, clic para llamar, grabación de llamadas, automatizaciones, respuestas rápidas, widgets de chat personalizables, informes históricos y en tiempo real y enrutamiento avanzado. La interfaz fácil de usar y la configuración sencilla de Dixa se crearon para mejorar la experiencia de los agentes y permitir que los equipos se concentren en el cliente y no en el software. Creado para centros de llamadas entrantes, centros de contacto multicanal y pequeñas empresas de todo el mundo, Dixa proporciona a los agentes las herramientas para brindar un servicio al cliente excepcional, lo que resulta en vínculos más fuertes entre marcas y clientes.