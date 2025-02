Herramientas de mapa de calor - Aplicaciones más populares - Santa Elena

FullStory

Fullstory es una plataforma de datos de comportamiento que saca a la luz el sentimiento enterrado entre clics, revelando la historia no contada detrás del comportamiento de los consumidores. Desde desarrollar una mejor detección y pronóstico de fraude hasta crear una personalización que realmente resuene, Fullstory permite a los equipos de productos, ingeniería y datos conectar señales de sentimiento con otras fuentes de datos para diseñar intencionalmente la siguiente mejor acción. Fullstory es la única plataforma de datos de comportamiento que proporciona el contexto necesario para crear experiencias en el momento que generen ingresos, al proporcionar información más profunda y procesable de manera más inmediata más allá del análisis web y de productos convencional que solo puede mostrar lo que está sucediendo pero no por qué. Con datos propios capturados, indexados y estructurados semánticamente automáticamente, entregados a su ecosistema de datos o a través de nuestro análisis de productos con repetición de sesiones, los datos de comportamiento de Fullstory están listos para la IA. Las empresas ya no desperdician innumerables horas y recursos analizando el origen de los datos, actualizando datos incompletos o incorrectos, definiendo conjuntos de datos entre equipos y reformateando los datos para integrarlos en las pilas de tecnología existentes. Los equipos dedican menos tiempo a analizar y más tiempo a aumentar los ingresos con experiencias personalizadas en el momento y predicciones precisas basadas en acciones y datos en tiempo real.