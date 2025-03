Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer es una herramienta de diseño con IA que lo ayuda a crear diseños y editar fotos en segundos. Desatara su creatividad: crea, diseñe y edite visualmente casi cualquier cosa que puedas imaginar con AI. Use el poder de la IA generativa para crear imágenes llamativas con sus palabras, cree diseños de siguiente nivel que estén como tarjetas de cumpleaños personalizadas, tarjetas navideñas y fondos de pantalla para su teléfono, e incluso use AI para editar fotos como un experto, borrando no deseado. Objetos de fotos. Crea lo que quieras, cuándo y dónde lo necesitas. Capacidades clave: * Imágenes: cree cualquier imagen que pueda imaginar. Arte de ciencia ficción, escenas surrealistas, imágenes divertidas? Sueña, describirlo y crearlo con AI. ¡Tu imaginación es ilimitada! * Pegatinas: crea algo que se quede. Haga pegatinas personalizadas que lo ayuden a sobresalir en aplicaciones de mensajería, sociales y más. * Editar con AI: Haga que sus fotos e imágenes sean perfectas con AI. * Borrar generativo: borre las distracciones no deseadas para hacer que desaparezcan los objetos que no desea en su imagen. * Eliminar antecedentes: Diga adiós a los malos fondos. Elimine fácilmente los fondos de imagen no deseados en un solo paso. * Fondo de desenfoque: ponga lo más importante en el enfoque. Desduzca el fondo de cualquier imagen para hacer que su sujeto explote. * Agregue filtros, ajuste el brillo, cambie el tamaño: personalice para adaptarse a su visión creativa, incluido el cambio de tamaño para convertir sus creaciones en un tamaño cuadrado o personalizado que se ajuste a la perfección. * Fondos de pantalla/fondos: ponlo todo en exhibición. Cree un fondo de pantalla o fondo personalizado para adaptarse a su estado de ánimo actual, hacer una declaración o mantener una ocasión especial al frente y al centro en la pantalla de su teléfono. * Tarjetas de felicitación: elabore el saludo perfecto para cualquier ocasión. Desde tarjetas de cumpleaños hasta tarjetas de vacaciones y más allá, cree una tarjeta de felicitación reflexiva con mensajes e imágenes personalizados, incluso si está perdido por las palabras. * Monogramas: deja tu marca. Agregue un pop personal a su vida cotidiana o para una ocasión especial como una boda con monogramas personalizados que usan letras y más para definir su marca. * Invitaciones: crea invitaciones que WOW. Personalice sus invitaciones para cada ocasión y cualquier evento como cumpleaños, bodas y cualquier otra cosa grande o pequeña. * Publicaciones sociales: destaca en línea. Eleve y elabore su próxima publicación social con el diseñador para crear la imagen y el texto perfectos para compartir en línea. * Iconos: expresarse visualmente. Cree íconos para comunicar fácilmente su visión y decorar sus diseños. * Emojis: ¡Expresa a ti mismo! Tenga la reacción perfecta a mano con emojis hechos personalizados para adaptarse a cualquier estado de ánimo. * Páginas para colorear: colorearlo y entrar en su flujo. Cree páginas de libros para colorear personalizadas para hacer que la coloración sea más emocionante. Genial para todas las edades. * Imagen del marco: convierta sus fotos en una memoria enmarcada personalizada que puede compartir en todas partes. * Collages: traiga sus fotos, estilos y descripciones favoritas. Cree un collage personalizado de sus recuerdos favoritos. * Banners: cree pancartas para encabezados del boletín, perfiles sociales y más para llamar la atención y destacarse.