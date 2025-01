Software de IA generativa - Aplicaciones más populares - Filipinas

Revoicer

En el mundo de la creación de contenidos digitales, no se puede subestimar el impacto de una voz en off potente. Ya sea para vídeos educativos, podcasts o anuncios, la voz adecuada puede captar la atención, transmitir emociones y mejorar el mensaje general. Aquí es donde entra en juego Revoicer, marca líder en tecnología de locución. Fundada en 2021, Revoicer se ha convertido rápidamente en una fuente de referencia para locuciones con sonido humano de alta calidad, que ofrece más de 30 idiomas y una gran cantidad de funciones diseñadas para satisfacer una amplia gama de necesidades. Crear una voz en off con Revoicer es un proceso sencillo que no requiere ninguna habilidad técnica. Es una aplicación completamente basada en web, lo que significa que no hay nada que descargar ni instalar. He aquí un vistazo de cómo funciona esta innovadora aplicación: * Los usuarios simplemente pegan el texto que desean convertir en la aplicación Revoicer. * Eligen entre más de 80 voces de IA en varios idiomas y pueden obtener una vista previa de cada una. * Con un clic en el botón "Generar", la voz en off se crea y está lista para su reproducción. * Si está satisfecho, el usuario puede descargar el archivo MP3 para utilizarlo en varios proyectos.