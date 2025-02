Software de infraestructura de IA generativa - Aplicaciones más populares - Santa Elena

TrueFoundry

truefoundry.com

TrueFoundry es un PaaS nativo de la nube para que los equipos de aprendizaje automático creen, implementen y envíen aplicaciones ML/LLM en su propia nube/infraestructura local de una manera más rápida, escalable y rentable con los controles de gobernanza adecuados, lo que les permite lograr 90 Tiempo de obtención de valor % más rápido que otros equipos. TrueFoundry abstrae la ingeniería requerida y ofrece aceleradores GenAI: LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground y Application Templates que pueden permitir a una organización acelerar el diseño de su marco general GenAI/LLMOps. Las empresas pueden conectar y utilizar estos aceleradores con sus sistemas internos, así como construir sobre nuestros aceleradores para habilitar una plataforma LLMOps de su elección para los desarrolladores de GenAI. TrueFoundry es modular y completamente impulsado por API, tiene integración nativa con herramientas populares en el mercado como LangChain, VectorDBs, GuardRails, etc. TrueFoundry trabaja con más de 25 empresas Fortune 500, así como con empresas medianas de alta tecnología, incluidas WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 Healthcare, Games24x7, AvisoAI, etc. TrueFoundry cuenta con el respaldo de Sequoia, Eniac y Angels como Naval Ravikant, Anthony Goldbloom y más de 50 líderes de IA y ML de las principales empresas de tecnología, CXO de Fortune 500 y fundadores de Unicorns como AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik, etc.