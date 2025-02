Sistemas de gestión autónomos - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation es el mercado laboral para servicios de campo de TI, que conecta a empresas y técnicos capacitados para realizar un gran trabajo en todo el país. Nuestra plataforma permite a los equipos de prestación de servicios identificar y trabajar con profesionales independientes que se preocupan por el resultado tanto como ellos. Con Field Nation, las empresas pueden crear e implementar su fuerza laboral confiable bajo demanda, y los técnicos pueden elegir el trabajo que se alinee con sus intereses, conjunto de habilidades y cronograma. Construya una mejor manera de trabajar. Constrúyelo con Field Nation. EL DESAFÍO: La demanda de técnicos cualificados está en su punto más alto. Hay trabajo por hacer, pero no suficientes trabajadores. Las empresas están cada vez más cansadas de sacrificar el control y poner en riesgo las relaciones con sus clientes debido a estrategias de talento obsoletas. Sin embargo, hay personas disponibles con las habilidades y la pasión por el servicio de campo de TI, aún comprometidas con su profesión, pero no donde uno esperaría encontrarlas. Quieren una nueva forma de trabajar: flexibilidad, autonomía y libertad. Field Nation ayuda a los líderes de servicios de campo a: MEJORAR LOS RESULTADOS >> Conéctese directamente con los técnicos que representan su marca y asegúrese de que su trabajo se complete según sus especificaciones antes de hacer clic en "Aprobar". + 40% de reducción en revisitas al sitio vs. terceros + 98% de tasa de éxito en el trabajo completado a través de Field Nation RESPONDA RÁPIDAMENTE >> La amplitud y profundidad de los técnicos capacitados en el mercado de Field Nation le permiten decir "sí" a sus clientes, sabiendo que puede escalar rápidamente para satisfacer la demanda. + Los técnicos de origen y el despacho trabajan hasta un 80% más rápido que terceros + Tiempo promedio de 12 minutos hasta la primera solicitud en las principales ciudades + OT completadas en más de 29.000 códigos postales en todo EE. UU. + 1 millón de OT completadas anualmente en 425.000 sitios + Técnicos calificados con experiencia en más de 20 tipos de servicios REDUZCA COSTOS >> Elimine el margen de terceros y las tarifas adicionales mientras mantiene el control sobre sus tasas de pago. + Visibilidad de las tarifas actuales del mercado por tipo de trabajo y geografía + Obtenga hasta un 20 % de ahorro en costos laborales frente a terceros y hasta un 30 % de ahorro en costos laborales frente a W2