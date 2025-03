Software de gestión de flotas - Aplicaciones más populares - Uganda

Momentum IoT

El impulso hace que las empresas de servicios sean más rentables. Nuestra plataforma de software basada en la nube, impulsada por una red conectada de dispositivos de hardware GPS, le brinda un control financiero completo y una visión operativa profunda de su negocio. Con Momentum, nunca tendrá que preocuparse por la entrada de datos que requiere mucho tiempo o por errores humanos. La recopilación de datos es siempre precisa y automática. Es por eso que Momentum sobresale donde otros software fallan. Genere más ingresos y ganancias. Todo lo que tienes que hacer es conectarte, Momentum hará el resto. La red conectada de dispositivos Momentum: vehículos, equipos y tripulaciones - The Eagle One: un dispositivo GPS para vehículos, remolques y equipos pesados. Está disponible con un arnés OBD-II o un arnés de batería de 12 V. - The Momentum Toolie: rastreador de actividad y ubicación con Bluetooth para equipos y herramientas livianos. - The CrewID: rastreador de costos laborales que prioriza la privacidad y que captura y calcula automáticamente todos los costos laborales desde el campo sin ingresar datos.