Un sistema de mantenimiento de la flota potente pero intuitivo, Whit Around, lo ayuda a mantener a toda su flota segura, conforme y en el camino. La plataforma de gestión de flotas de látigo conecta cada punto del proceso de mantenimiento de vehículos y equipos en un sistema: lo que significa que los gerentes pueden usar datos relacionados con sus inspecciones, reparaciones, cumplimiento y tiempo de actividad para tomar decisiones más inteligentes para la flota. Whit Around apoya a todo su equipo: gerentes, conductores y mecánicos. Gerentes de flota: - Monitoree la salud de la flota dentro del tablero de análisis de mantenimiento de la flota - Establecimiento de horarios para el mantenimiento preventivo - Crear, priorizar y rastrear el progreso del orden de trabajo - Obtenga notificaciones push cuando aparecen defectos: - Realice, firme y envíen inspecciones diarias a través de nuestras aplicaciones compatibles con el DOT - Informe de Informe de inmediato que necesitan atención para el mantenimiento de las fotos y las fotos de la voz a la voz en sus dispositivos móvil Notificaciones para nuevos órdenes de trabajo y defectos: documentación y seguimiento de la orden de trabajo automática: marcan fácilmente fallas como corregidas o abordadas dentro de la aplicación WHIP APLICA Los datos agregados también se alimentan en el tablero de mantenimiento de Whip Around para que la mecánica pueda monitorear defectos, órdenes de trabajo e inventario de piezas. Whit Around mantiene su flota compatible y ayuda a sus conductores a llegar a casa a salvo al final del día.