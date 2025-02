Software de mantenimiento de flotas - Aplicaciones más populares - San Cristóbal y Nieves

Whip Around

Whip Around, un sistema de mantenimiento de flotas potente pero intuitivo, le ayuda a mantener toda su flota segura, conforme y en la carretera. La plataforma de gestión de flotas Whip Around conecta todos los puntos del proceso de mantenimiento de vehículos y equipos en un solo sistema: lo que significa que los administradores pueden utilizar datos relacionados con sus inspecciones, reparaciones, cumplimiento y tiempo de actividad para tomar decisiones más inteligentes para la flota. Whip Around apoya a todo su equipo: gerentes, conductores y mecánicos. ADMINISTRADORES DE FLOTA: - Supervise el estado de la flota dentro del panel de análisis de mantenimiento de la flota - Establezca cronogramas para el mantenimiento preventivo - Cree, priorice y realice un seguimiento del progreso de las órdenes de trabajo - Reciba notificaciones automáticas cuando aparezcan defectos CONDUCTORES: - Realice, firme y envíe inspecciones diarias a través de nuestro DOT -aplicación compatible - Informe inmediatamente los problemas que necesitan atención de mantenimiento mediante la captura de fotos y voz a texto en sus dispositivos móviles - Reciba notificaciones automáticas si faltan inspecciones o si las inspecciones están incompletas MECÁNICA: - Notificaciones automáticas para nuevas órdenes de trabajo y defectos - Documentación automática de órdenes de trabajo y seguimiento: marque fácilmente las fallas como corregidas o solucionadas dentro de la aplicación Whip Around. Los datos que los conductores recopilan con la aplicación alimentan el portal de administración de mantenimiento de la flota, donde los administradores de la flota pueden realizar un seguimiento de los defectos de toda la flota, monitorear las órdenes de trabajo y observar las actualizaciones de los conductores y tablas de clasificación de activos. Los datos agregados también ingresan al panel de mantenimiento de Whip Around para que los mecánicos puedan monitorear defectos, órdenes de trabajo e inventario de piezas. Whip Around mantiene el cumplimiento de su flota y ayuda a sus conductores a llegar sanos y salvos a casa al final del día.