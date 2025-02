Servicios de almacenamiento en la nube - Aplicaciones más populares - Túnez

Google Drive

Google Drive es un servicio de almacenamiento y sincronización de archivos desarrollado por Google. Lanzado el 24 de abril de 2012, Google Drive permite a los usuarios almacenar archivos en sus servidores, sincronizar los archivos en los dispositivos y compartir archivos. Además de un sitio web, Google Drive ofrece aplicaciones con capacidades fuera de línea para computadoras Windows y MacOS, y Android e iOS Smartphones and Tablets. Google Drive abarca Google Docs, Google Sheets y Google Slides, que forman parte de una suite de oficina que permite la edición colaborativa de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, formularios y más. Los archivos creados y editados a través de la suite de Office se guardan en Google Drive. Google Drive ofrece a los usuarios 15 gigabytes de almacenamiento gratuito a través de Google One. Google One también ofrece 100 gigabytes, 200 gigabytes, 2 terabytes, 10 terabytes, 20 terabytes y 30 terabytes ofrecidos a través de planes pagados opcionales. Los archivos cargados pueden tener hasta 5 terabytes de tamaño. Los usuarios pueden cambiar la configuración de privacidad para archivos y carpetas individuales, incluida la habilitación de compartir con otros usuarios o hacer público el contenido. En el sitio web, los usuarios pueden buscar una imagen describiendo sus imágenes y usar lenguaje natural para encontrar archivos específicos, como "Encuentra mi hoja de cálculo de presupuesto de diciembre pasado". El sitio web y la aplicación Android ofrecen una sección de copias de seguridad para ver qué dispositivos Android tienen datos respaldados por el servicio, y una aplicación de computadora completamente revisada publicada en julio de 2017 permite una copia de seguridad de carpetas específicas en la computadora del usuario. Una función de acceso rápido puede predecir de manera inteligente los archivos que necesitan los usuarios. Google Drive es un componente clave de G Suite, la oferta de suscripción mensual de Google para empresas y organizaciones. Como parte de los planes Select G Suite, Drive ofrece almacenamiento ilimitado, informes avanzados de auditoría de archivos, controles de administración mejorados y mayores herramientas de colaboración para equipos. Tras el lanzamiento del servicio, la política de privacidad de Google Drive fue muy criticada por algunos miembros de los medios de comunicación. Google tiene un conjunto de términos de servicio y acuerdos de política de privacidad que cubren todos sus servicios, lo que significa que el lenguaje en los acuerdos otorga a la compañía amplios derechos para reproducir, usar y crear trabajos derivados del contenido almacenado en Google Drive. Si bien las políticas también confirman que los usuarios conservan los derechos de propiedad intelectual, los defensores de la privacidad expresaron las preocupaciones de que las licencias otorgan a Google el derecho de usar la información y los datos para personalizar la publicidad y otros servicios que Google proporciona. En contraste, otros miembros de los medios de comunicación señalaron que los acuerdos no eran peores que los de los servicios de almacenamiento en la nube de la competencia, pero que la competencia usa "lenguaje más ingenioso" en los acuerdos, y también declaró que Google necesita los derechos para "moverse Archivos en sus servidores, almacenan en caché sus datos o realiza miniaturas de imagen ". A marzo de 2017, Google Drive tenía 800 millones de usuarios activos, y a partir de septiembre de 2015 tenía más de un millón de usuarios que pagaban la organización. A partir de mayo de 2017, había más de dos billones de archivos almacenados en el servicio.